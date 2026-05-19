Tak Ada Pemain Aman di Timnas Indonesia, Piala AFF Jadi Seleksi Menuju Piala Asia

Selasa, 19 Mei 2026 – 13:31 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai menjalankan misi besar membentuk skuad ideal menuju Piala Asia 2027.

Menurutnya, tidak ada istilah pemain aman, karena seluruh agenda Timnas mulai dari Piala AFF hingga FIFA Matchday akan dijadikan ajang seleksi untuk menentukan siapa yang layak bertahan di Skuad Garuda.

Indonesia yang masuk Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand membuat Herdman sadar timnya membutuhkan level permainan yang jauh lebih tinggi.

Oleh karena itu, Herdman tak ingin menyia-nyiakan satu pun turnamen. Piala AFF akan dipakai sebagai panggung pembuktian bagi pemain muda dan pemain lokal yang selama ini belum mendapat kesempatan besar di Timnas senior.

Menurut Herdman, Piala AFF bukan sekadar target juara. Turnamen itu akan menjadi arena perebutan tempat menuju Piala Asia 2027. Pemain yang tampil ganas dan konsisten bakal dipertahankan, sementara yang gagal memenuhi ekspektasi terancam tersingkir.

"Melalui Piala AFF saya ingin melihat pemain domestik dan memberi kesempatan kepada pemain muda potensial," kata Herdman.

Pelatih asal Kanada itu juga menyiapkan ujian berbeda lewat FIFA Matchday. Salah satu yang sudah masuk agenda adalah duel melawan Oman pada Juni 2026.

Pertandingan tersebut dianggap penting karena Oman punya karakter permainan Timur Tengah yang mirip dengan Qatar.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akan mencari tim ideal menuju Piala Asia 2027.

TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  Piala AFF 2026  Piala Asia 2027  FIFA Matchday 
