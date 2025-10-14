Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tak Ada Pembahasan Gana-Gini pada Proses Perceraian, Andre Taulany: Harta Milik Allah

Selasa, 14 Oktober 2025 – 17:20 WIB
Tak Ada Pembahasan Gana-Gini pada Proses Perceraian, Andre Taulany: Harta Milik Allah - JPNN.COM
Andre Taulany. Foto: Instagram/andreastaulany

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian Andre Taulany sedang menjalani proses perceraian dengan istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin.

Ditanyai soal gana-gini, pria 51 tahun itu mengaku tak ada pembahasan perihal tersebut.

Andre Taulany menyebut bahwa harta yang dimilikinya saat ini hanya titipan dari Tuhan.

Baca Juga:

"Kami tidak membahas harta gana-gini. Harta milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya titipan," ujar Andre Taulany di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Ayah tiga anak itu pun enggan berkomentar terlalu banyak mengenai proses perceraian yang tengah dihadapinya kini.
Andre Taulany hanya berharap agar proses perceraiannya ini bisa berakhir baik.

"Ya, semoga bisa selesai dengan baik. Itu saja," tuturnya.

Baca Juga:

Sementara kuasa hukum Andre Taulany, Galih Rakasiwi mengatakan, proses mediasi telah dilakukan.

Dia menyebut bahwa Erin Taulany tak hadir karena dalam kondisi sakit.

Ditanyai soal harta gana-gini, Andre Taulany mengaku tak ada pembahasan perihal tersebut.

