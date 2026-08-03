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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Ada Persiapan Khusus Lawan Vietnam, Timnas Indonesia Perkuat Identitas Permainan

Senin, 03 Agustus 2026 – 11:11 WIB
Tak Ada Persiapan Khusus Lawan Vietnam, Timnas Indonesia Perkuat Identitas Permainan - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor. Foto: ASEAN Football

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan timnya tidak menjalani persiapan khusus menjelang menghadapi Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.

Alih-alih menyiapkan strategi berbeda, Herdman memilih memperkuat identitas permainan Skuad Garuda.

Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) pukul 20.30 WIB.

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Meski pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit dan sangat menentukan langkah menuju semifinal, Herdman menegaskan fokus utamanya bukan pada lawan, melainkan pada perkembangan permainan timnya.

"Tidak, tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial," ujar Herdman.

Menurut pelatih asal Inggris itu, sesi latihan lebih banyak diisi dengan evaluasi menyeluruh setelah kemenangan atas Timor Leste.

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Dia bersama para pemain membahas aspek kepemimpinan di dalam tim serta berbagai hal yang masih perlu diperbaiki agar performa Timnas Indonesia makin solid.

"Saya rasa untuk para pemain, kami telah mengevaluasi elemen-elemen dari pertandingan melawan Timor Leste. Kami menghabiskan waktu bersama tim pagi ini untuk mengevaluasi kepemimpinan mereka, kepemimpinan saya seputar pertandingan itu dan bagaimana kami bisa berkembang secara kolektif," katanya.

Pelatih John Herdman mengaku tidak melakukan persiapan spesial untuk menghadapi Vietnam. Ia hanya fokus terus membangun identitas permainan timnya.

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TAGS   Timnas Indonesia  Vietnam  John Herdman  timnas Indonesia vs Vietnam  Piala AFF 2026 
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