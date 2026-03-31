Tak Ada PHK PPPK Tahun Ini, yang Ada Malah Rekrutmen

jpnn.com - SEMARANG - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pantas bersukur.

Itu lantaran tidak ada kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK di ibu kota Jawa Tengah itu.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono menjelaskan kondisi fiskal pemkot masih mampu untuk belanja pegawai atau membayar gaji dan tunjangan para Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK.

“Ini patut disyukuri kawan-kawan ASN khususnya PPPK, bahwa tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja bagi PPPK, maka itu patut disyukuri dengan cara berikan kinerja yang terbaik,” kata Joko dikonfirmasi, Selasa (31/3).

Pemkot Semarang malah akan membuka rekrutmen PPPK pada tahun ini.

Oleh karena itu, Joko meminta PPPK di lingkungan Pemkot Semarang yang jumlahnya sekitar 8.000 orang itu tak perlu khawatir karena kemampuan fiskal dalam belanja pegawai telah dihitung secara matang sejak membuka rekrutmen PPPK pada 2022 silam.

Menurut Joko, belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang tetap dijaga agar tidak melampaui batas maksimal 30 persen. Pada 2026, porsi belanja pegawai tercatat sebesar 29,6 persen, sedangkan pada 2027 diproyeksikan mencapai 29,9 persen.

Ketentuan itu mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027.