JPNN.com - Nasional - Hukum

Tak Ada Toleransi, Anggota TNI AL yang Keroyok Guru di Talaud Bakal Disanksi Internal

Senin, 26 Januari 2026 – 19:53 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut bakal ada proses di internal terhadap lima anggota TNI AL yang mengeroyok BS, seorang guru SMK di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Hal demikian dikatakan Agus setelah menerima laporan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali terkait insiden tersebut.

"Jadi KSAL sudah membuat langkah-langkah ke dalam dan ke luar. Ya, ke dalamnya nanti akan diproses, kemudian ke luarnya sudah minta maaf ke keluarganya," kata Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Baca Juga:

Agus mengatakan TNI tidak akan menoleransi prajurit yang melanggar aturan, termasuk kemungkinan terduga pelaku mengeroyok guru di bawah pengaruh alkohol.

"Pokoknya kalau berbuat yang tidak sesuai, akan kami tindak tegas ya. Masih banyak prajurit yang baik," kata dia. 

Hanya saja, Agus belum bisa memastikan soal kemungkinan lima prajurit TNI AL pengeroyok guru bakal kena sanksi pemecatan. 

Baca Juga:

"Ya, nanti dilihat, kan, tidak langsung dipecat, lah. Nanti lihat kesalahannya apa. Ada, ada langkah-langkahnya juga dalam penyelesaian hukum, ya," ujar dia. 

Sebelumnya, Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) Lanal Melonguane mengamankan lima oknum prajurit TNI AL yang diduga mengeroyok BS, seorang guru SMK.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut proses di internal dilakukan terhadap lima anggota TNI AL pengeroyok guru di Kepulauan Talaud.

