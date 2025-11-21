Tak Anggap Remeh Irlandia Utara, Italia Optimistis Lulus ke Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Italia akan melakoni playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa menghadapi Irlandia Utara pada laga semifinal yang akan berlangsung 26 Maret 2026. Gli Azzurri bertindak sebagai tim tuan rumah.

Andai dapat menaklukkan Irlandia Utara, Italia akan menjajal kekuatan pemenang pertandingan Bosnia dan Herzegovina kontra Wales di final playoff itu.

Timnas Italia percaya diri mampu lulus Piala Dunia 2026. “Kami makin dekat dengan Piala Dunia. Kami menatapnya dengan percaya diri,” kata Pelatih Timnas Italia Gennaro Gattuso dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) di Jakarta, Jumat (21/11).

Meski demikian, Gattuso tidak menganggap remeh Irlandia Utara.

Menurut dia, Irlandia Utara tim yang kuat dan tidak pernah menyerah.

Gattuso meminta skuadnya fokus ke pertandingan dan tidak memikirkan laga final playoff.

"Irlandia Utara bermain dengan kekuatan fisik. Mereka tidak pernah menyerah dan itu sudah dalam jangkauan kami. Kami harus keluar dan memainkan permainan. Pertama-tama fokus di semifinal dahulu, lalu kami bisa berbicara tentang Bosnia atau Wales," kata juru taktik berusia 47 tahun tersebut.

Sementara itu, melihat lawan di playoff, legenda Timnas Italia Gianluigi Buffon juga menilai negaranya memiliki kesempatan besar untuk mengunci satu tempat di Piala Dunia 2026.