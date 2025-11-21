Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Anggap Remeh Irlandia Utara, Italia Optimistis Lulus ke Piala Dunia 2026

Jumat, 21 November 2025 – 18:30 WIB
Tak Anggap Remeh Irlandia Utara, Italia Optimistis Lulus ke Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Pelatih Timnas Italia Gennaro Gattuso. ANTARA/REUTERS/Alberto Lingria/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Italia akan melakoni playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa menghadapi Irlandia Utara pada laga semifinal yang akan berlangsung 26 Maret 2026. Gli Azzurri bertindak sebagai tim tuan rumah.

Andai dapat menaklukkan Irlandia Utara, Italia akan menjajal kekuatan pemenang pertandingan Bosnia dan Herzegovina kontra Wales di final playoff itu.

Timnas Italia percaya diri mampu lulus Piala Dunia 2026. “Kami makin dekat dengan Piala Dunia. Kami menatapnya dengan percaya diri,” kata Pelatih Timnas Italia Gennaro Gattuso dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) di Jakarta, Jumat (21/11).

Baca Juga:

Meski demikian, Gattuso tidak menganggap remeh Irlandia Utara.

Menurut dia, Irlandia Utara tim yang kuat dan tidak pernah menyerah.

Gattuso meminta skuadnya fokus ke pertandingan dan tidak memikirkan laga final playoff.

Baca Juga:

"Irlandia Utara bermain dengan kekuatan fisik. Mereka tidak pernah menyerah dan itu sudah dalam jangkauan kami. Kami harus keluar dan memainkan permainan. Pertama-tama fokus di semifinal dahulu, lalu kami bisa berbicara tentang Bosnia atau Wales," kata juru taktik berusia 47 tahun tersebut.

Sementara itu, melihat lawan di playoff, legenda Timnas Italia Gianluigi Buffon juga menilai negaranya memiliki kesempatan besar untuk mengunci satu tempat di Piala Dunia 2026.

Italia optimistis lulus ke Piala Dunia 2026. Gli Azzuri tak menganggap remeh Irlandia Utara yang akan dihadapi di semifinal playoff kualifikasi zona Eropa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Italia  Irlandia Utara  playoff Piala Dunia  Piala Dunia 2026  Gattuso 
BERITA ITALIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp