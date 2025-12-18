Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Banyak Kejutan, Exco PSSI Isyaratkan Kandidat Pelatih Timnas Indonesia

Kamis, 18 Desember 2025 – 18:36 WIB
Tak Banyak Kejutan, Exco PSSI Isyaratkan Kandidat Pelatih Timnas Indonesia - JPNN.COM
Endri Erawan. FOTO: amjad/JPNN

jpnn.com - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Endri Erawan memberi sinyal bahwa nama-nama calon pelatih Timnas Indonesia tidak jauh berbeda dari yang dirumorkan.

Sejumlah nama asing yang beredar luas di media sosial disebut memang masuk dalam radar federasi.

Exco PSSI Beri Sinyal Soal Kandidat Pelatih Timnas Indonesia

Beberapa figur seperti Giovanni van Bronckhorst hingga John Herdman sebelumnya santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. Endri pun tak menampik hal tersebut.

Baca Juga:

"Memang mengerucut seperti yang disebutkan. Sebelum kami kembali ke tanah air, muncul lagi satu nama dari ketua umum. Jadi, kami akan melanjutkan dengan nama-nama itu," ujar Endri.

Meski demikian, Endri menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengungkap identitas kandidat secara terbuka. Hal tersebut dilakukan demi menjaga privasi para pelatih yang masih terikat dengan klub atau pekerjaan lain.

"Saya tidak punya hak menyebutkan nama. Ini soal menjaga privasi. Banyak dari mereka juga diminati klub lain, jadi kami harus memahami posisi mereka."

Baca Juga:

"Permintaan pelatih memang agar dirahasiakan, tetapi nama-namanya tidak terlalu jauh dari yang sudah beredar," katanya.

Proses Seleksi Mengerucut, Sejumlah Kandidat Gugur

Endri juga mengungkapkan bahwa proses seleksi telah menyaring sejumlah kandidat. Dari empat nama yang sempat dipertimbangkan, beberapa di antaranya gugur karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan PSSI.

PSSI memberi sinyal kuat pelatih baru Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Endri Erawan mengungkap kandidat yang diseleksi tak jauh dari nama yang beredar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Pelatih Timnas Indonesia  PSSI  calon pelatih Timnas Indonesia  Endri Erawan 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp