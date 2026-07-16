Tak Banyak yang Sadar, Argentina Sedang Berhadapan dengan Kutukan Piala Dunia

jpnn.com - Argentina kini hanya berjarak satu kemenangan dari gelar juara Piala Dunia 2026.

Namun, di balik keberhasilan menembus partai final, La Albiceleste masih dibayangi catatan yang belum pernah terpatahkan sepanjang sejarah Piala Dunia

Tim asuhan Lionel Scaloni memastikan tiket final setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Kemenangan tersebut menjaga asa Argentina untuk mempertahankan mahkota juara dunia. Akan tetapi, tantangan yang menanti bukan hanya Spanyol yang sudah menunggu di partai puncak.

Argentina kini berada di posisi pertama dalam update ranking FIFA setelah hasil semifinal.

Situasi itu menghadirkan tantangan tersendiri. Pasalnya, sepanjang sejarah Piala Dunia, belum pernah ada tim yang memulai turnamen sebagai penghuni peringkat pertama FIFA lalu berhasil keluar sebagai juara.

Tambahan poin seusai mengalahkan Inggris membuat Argentina kembali menggeser Spanyol dari puncak ranking FIFA.

Kini, Argentina tinggal menghadapi satu pertandingan lagi untuk mempertahankan gelar juara dunia.