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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Banyak yang Sadar, Lionel Messi Baru Saja Mencetak Rekor Buruk di Piala Dunia 2026

Selasa, 23 Juni 2026 – 06:36 WIB
Tak Banyak yang Sadar, Lionel Messi Baru Saja Mencetak Rekor Buruk di Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi (kiri) seusai pertandingan melawan Austria. Foto: REUTERS/Maria Lysaker.

jpnn.com - Laga Argentina kontra Austria pada Grup J Piala Dunia 2026 menghadirkan malam yang penuh kontradiksi bagi Lionel Messi.

Kapten Albiceleste itu memang berhasil mengantar timnya meraih kemenangan 2-0 di Stadion Dallas, Selasa (23/6/2026) dini hari WIB.

Namun, sebelum menjadi pahlawan kemenangan, Messi lebih dulu mengalami momen yang jarang terjadi dalam karier gemilangnya.

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Kesempatan emas datang saat Argentina memperoleh hadiah penalti pada menit kesembilan. Akan tetapi, Messi yang maju sebagai algojo gagal menjalankan tugasnya setelah bola hasil tendangannya melenceng dari sasaran.

Kegagalan tersebut ternyata menambah catatan yang tidak diinginkan dalam perjalanan Messi di Piala Dunia.

Pemain berusia 38 tahun itu kini tercatat sebagai pesepak bola dengan jumlah kegagalan penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

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Austria menjadi tim ketiga yang melihat Messi gagal mengeksekusi penalti di turnamen empat tahunan tersebut.

Sebelumnya, momen serupa juga terjadi saat Argentina menghadapi Islandia pada Piala Dunia 2018 dan Polandia pada edisi 2022.

Laga Argentina kontra Austria pada Grup J Piala Dunia 2026 menghadirkan malam yang penuh kontradiksi bagi Lionel Messi.

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TAGS   Messi  Lionel Messi  Argentina  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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