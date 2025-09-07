Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tak Benarkan Aksi Penjarahan, Hengky Kurniawan: Kita Fokus Pada Tujuan Utama

Minggu, 07 September 2025 – 03:21 WIB
Tak Benarkan Aksi Penjarahan, Hengky Kurniawan: Kita Fokus Pada Tujuan Utama - JPNN.COM
Hengky Kurniawan. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Hengky Kurniawan mengaku terkejut saat melihat pemberitaan soal sejumlah rumah anggota DPR RI yang menjadi korban penjarahan.

Adapun rumah Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach dan Ahmad Syahroni menjadi sasarahan penjarahan beberapa waktu lalu.

Hengky Kurniawan menuturkan, dirinya tak membenarkan aksi penjarahan tersebut.

Baca Juga:

"Ya, sempat kaget karena sampai seperti itu. Karena bagaimanapun juga hal penjarahan itu, kan, tidak dibenarkan," ujar Hengky Kurniawan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Alih-alih melakukan aksi penjarahan, menurutnya, masyarakat lebih baik fokus dengan tujuan utama, yakni menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah.

Dia pun mengingatkan agar aspirasi tak bergeser ke arah anarkis dan melanggar hukum, seperti penjarahan.

Baca Juga:

"Kita fokus, harus fokus pada tujuan utama kita, bagaimana ada beberapa tuntutan yang diminta oleh masyarakat, semua elemen lah, baik masyarakat, mahasiswa, buruh, dan lain sebagainya," ucap Hengky Kurniawan.

"Ya, kita fokus pada tujuan itu, tidak kemudian kita mengarah ke hal-hal yang sifatnya anarkis, kemudian melanggar hukum dan juga penjarahan. Itu hal yang menurut saya tidak boleh dilakukan," sambungnya.(mcr7/jpnn)

Selebritas Hengky Kurniawan mengaku terkejut saat melihat pemberitaan soal sejumlah rumah anggota DPR RI yang menjadi korban penjarahan.

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita

TAGS   Hengky Kurniawan  Uya Kuya  Nafa Urbach  Eko Patrio  Penjarahan  Demo 
