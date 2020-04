Tak Bisa Hadir di Pernikahan Adiknya, Andien: Persoalan Jarak Jadi Menyebalkan

Senin, 13 April 2020 – 05:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Andien Aisyah tengah diliputi rasa sedih lantaran tidak bisa hadir di acara penting adiknya Diego yang menikah pada Sabtu (11/4) di Belanda.

Pandemi virus corona yang belum usai membuat dirinya dan keluarga tak bisa ikut merasakan kebahagiaan tersebut secara dekat.

Padahal, dia dan keluarga telah merancang keberangkatan ke negeri Kincir Angin tersebut jauh hari, namun demi keselamatan semuanya harus dibatalkan.

“Persoalan jarak jadi menyebalkan saat kita enggak bisa bersentuhan langsung dengan orang-orang tersayang. Kayak tadi malam waktu adikku melangsungkan pernikahan di Belanda. Rencana buat terbang ke sana, harus gagal terealisasi,” ungkap Andien, Minggu (12/4).

Meski begitu, pelantun lagu Gemintang ini mengaku sangat bersyukur dengan teknologi yang semakin maju.

“Situasi enggak bisa ditawar. Untungnya, bahagia itu menular walau cuma lewat layar. Selamat ya Diego dan Marlies, wish you guys all the Love and happiness,” harapnya.

“Sementara, biarlah jarak yang menjaga rindu kita di balik #JENDELAWAKTU -nya masing-masing,” tutup ibu satu anak ini.(chi/jpnn)