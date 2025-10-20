Close Banner Apps JPNN.com
Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan Hari Ini, Lisa Mariana Ternyata Sakit Tifus

Senin, 20 Oktober 2025 – 21:56 WIB
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Lisa Mariana, Johnboy Nababan mendatangi Bareskrim Polri, Senin (20/10).

Kedatangannya tersebut untuk mewakili kliennya yang tak bisa hadir dalam agenda pemeriksaan hari ini.

Pasalnya, Lisa Mariana sedang dalam kondisi tak sehat, sehingga tak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini.

"Kemarin itu dia kurang enak badan, sakit ya," ujar Johnboy Nababan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Dia menuturkan bahwa kliennya memang sedang tak fit karena sakit tifus.

Oleh karena itu, pihaknya mengajukan permohonan perubahan jadwal pemeriksaan.

"Yang jelas itu dan kami sudah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 atau pun 24," ucap Johnboy.

Dia menegaskan bahwa Lisa Mariana memang sedang sakit tifus dan kondisinya tak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Johnboy Nababan mendatangi Bareskrim Polri, Senin (20/10).

