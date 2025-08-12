Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tak Bisa Mendampingi Anaknya Operasi, Fariz RM: Ayah Doakan dari Jauh, Love You

Selasa, 12 Agustus 2025 – 14:05 WIB
Musisi Fariz RM. ANTARA/Supermusic.

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Fariz RM mengungkapkan kesedihannya karena tak bisa mendampingi buah hatinya, Syavergio Avia Difaputra menjalani operasi.

Pasalnya, saat ini pelantun Sakura tersebut sedang menjalani proses hukum terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Meski tak bisa mendampingi, doa dan dukungan Fariz RM tetap menyertai buah hatinya itu.

"Belum bisa dampingi dia di operasi, jadi saya hanya ingin menyampaikan Vergio semangat, doa ayah senantiasa mendukung dan menyertai Gio, atau Jack," ujar Fariz RM di PN Jakarta Selatan, Senin (11/8).

"Jangan takut, semangat Jack, ayah doakan dari jauh love you Jack, dan bunda juga dampingi Jack supaya bisa sembuh dengan cepat," sambungnya.

Musisi 66 tahun itu telah membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (11/8).

Terkait pledoinya, dia mengatakan akan bertanggungjawab atas kesalahannya.

"Saya Fariz RM, saya akan berdiri untuk kesalahan saya," ucap Fariz RM.

