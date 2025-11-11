Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tak Buru-Buru Menikah, Yoriko Angeline Beri Penjelasan Begini

Selasa, 11 November 2025 – 00:19 WIB
Tak Buru-Buru Menikah, Yoriko Angeline Beri Penjelasan Begini - JPNN.COM
Yoriko Angeline. Foto: Foto: Instagram/yorikooangln_

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Yoriko Angeline memandang pernikahan sebagai sebuah komitmen seumur hidup.

Baginya, proses menuju pernikahan tidak lah mudah dan harus penuh keyakinan.

Sebab, menurut Yoriko Angeline, tidak ada orang yang menginginkan pernikahannya berakhir cerai.

Baca Juga:

Oleh karena itu, dia pun tak mau terburu-buru untuk menuju ke jenjang pernikahan.

"Sebenarnya ini, kan, adalah sebuah lifetime commitment begitu ya, yang tidak mudah begitu. Kan, kita pasti menikah tujuannya untuk tidak bercerai begitu. Jadi, menurut aku perlu proses yang panjang dan juga harus mantap," ujar Yoriko Angeline di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Jadi, aku enggak mau terlalu terburu-buru juga sih," sambungnya.

Baca Juga:

Aktris 23 tahun itu sendiri mengaku memang cukup santai untuk urusan menikah.

"Sebenarnya aku sih no pressure ya, aku no pressure, nyantai saja," kata Yoriko Angeline.

Aktris Yoriko Angeline memandang pernikahan sebagai sebuah komitmen seumur hidup.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yoriko Angeline  Menikah  Pernikahan  Film Pesugihan Sate Gagak 
BERITA YORIKO ANGELINE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp