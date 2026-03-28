Tak Butuh Waktu Lama! John Herdman Langsung Cetak Rekor Bersama Timnas Indonesia

Debut manis langsung ditorehkan John Herdman bersama Timnas Indonesia.

Pelatih asal Inggris itu mencatatkan rekor seusai membawa Skuad Garuda menang meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026.

Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026) malam WIB, Timnas Indonesia tampil dominan sejak peluit awal dibunyikan.

Tekanan demi tekanan terus dilancarkan hingga membuat lawan kesulitan keluar dari area pertahanan.

Beckham Putra menjadi bintang lewat dua golnya, sekaligus membawa Indonesia unggul 2-0 sebelum turun minum.

Memasuki paruh kedua, permainan agresif Indonesia tidak mengendur.

Ole Romeny ikut mencatatkan namanya di papan skor, sebelum Mauro Zijlstra menutup pesta gol menjadi 4-0.

Kemenangan besar tersebut bukan sekadar hasil positif, tetapi juga menghadirkan catatan istimewa bagi Herdman.