Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Butuh Waktu Lama! John Herdman Langsung Cetak Rekor Bersama Timnas Indonesia

Sabtu, 28 Maret 2026 – 08:13 WIB
Tak Butuh Waktu Lama! John Herdman Langsung Cetak Rekor Bersama Timnas Indonesia - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Debut manis langsung ditorehkan John Herdman bersama Timnas Indonesia.

Pelatih asal Inggris itu mencatatkan rekor seusai membawa Skuad Garuda menang meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026.

Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026) malam WIB, Timnas Indonesia tampil dominan sejak peluit awal dibunyikan. 

Tekanan demi tekanan terus dilancarkan hingga membuat lawan kesulitan keluar dari area pertahanan.

Beckham Putra menjadi bintang lewat dua golnya, sekaligus membawa Indonesia unggul 2-0 sebelum turun minum.

Memasuki paruh kedua, permainan agresif Indonesia tidak mengendur.

Ole Romeny ikut mencatatkan namanya di papan skor, sebelum Mauro Zijlstra menutup pesta gol menjadi 4-0.

Kemenangan besar tersebut bukan sekadar hasil positif, tetapi juga menghadirkan catatan istimewa bagi Herdman.

Debut John Herdman langsung berujung rekor seusai Timnas Indonesia menang telak 4-0. Apa yang membuat kemenangan ini begitu spesial?

TAGS   John Herdman  Timnas Indonesia  FIFA Series  FIFA Series 2026  Saint Kitts and Nevis 
BERITA JOHN HERDMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp