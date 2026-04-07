Tak Cari Kambing Hitam, Mauricio Souza Bicara Soal Masalah Persija Jakarta

Selasa, 07 April 2026 – 09:39 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta kembali dilanda paceklik kemenangan setelah menelan kekalahan saat menyambangi markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26.

Hasil tersebut menambah pekerjaan rumah bagi tim ibu kota, yang dalam beberapa laga terakhir terlihat belum konsisten.

Sebelum ini, Persija hanya mampu meraih hasil imbang, masing-masing melawan Borneo FC (2-2) dan Dewa United (1-1).

Meski hasilnya kurang memuaskan, Mauricio memilih untuk tidak terburu-buru menghakimi penampilan anak asuhnya.

"Saya harus melihat ulang semua proses terjadinya gol sebelum mengambil kesimpulan."

"Fokus kami sekarang ialah memperbaiki kekurangan itu dalam latihan, bukan langsung menilai individu," tegas pelatih asal Brasil tersebut.

Mauricio menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan oleh tim pelatih.

Namun, dia juga menekankan pentingnya kesadaran pemain dalam menilai performa masing-masing.