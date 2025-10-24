Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Cuma Cetak Gol, Adam Alis Tunjukkan Jiwa Besar Seusai Persib Kalahkan Selangor FC

Jumat, 24 Oktober 2025 – 04:44 WIB
Gelandang Persib Bandung Adam Alils. Foto: Persib.

jpnn.com - Adam Alis berkontribusi besar saat membantu Persib Bandung mengalahkan Selangor FC pada matchday ketiga Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan Persib vs Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam WIB, berakhir dengan skor 2-0.

Adam menjadi pembuka kemenangan Maung Bandung lewat golnya pada menit ke-29. Kemudian, Andrew Jung melengkapi tiga poin penuh lewat eksekusi penalti pada menit ke-66.

Jiwa Besar Adam Alis

Meski turut menjadi bintang lapangan, Adam Alis enggan mengeklaim kemenangan ini sebagai hasil kerja individunya.

Pemain bernomor punggung 18 itu justru menekankan pentingnya kebersamaan dalam tim.

"Saya pikir siapa pun yang mencetak gol ataupun asis tidak penting. Yang terpenting tim meraih hasil maksimal pada pertandingan ini," ucap Adam.

Kekompakan Terus Terbangun

Bagi mantan gelandang Arema FC itu, kemenangan atas Selangor FC menjadi bukti kekompakan Persib yang terus tumbuh di setiap pertandingan.

"Alhamdulillah, kami bisa dapat hasil maksimal. Pertandingan tadi cukup sulit, tetapi semua pemain bekerja keras dan saling membantu," tambahnya.

TAGS   Adam Alis  Persib  Selangor FC  Persib Bandung  ACL 2 
