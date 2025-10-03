Tak Dianggap Rival oleh Valentino Rossi, Marc Marquez Beri Respons Tenang

Jumat, 03 Oktober 2025 – 14:38 WIB

jpnn.com - Marc Marquez menanggapi pernyataan mengejutkan Valentino Rossi yang tidak menganggapnya sebagai rival.

Menariknya, pembalap asal Spanyol itu justru memberikan jawaban yang tenang dan jauh dari kesan defensif.

Marquez menegaskan dirinya juga tidak pernah memandang Rossi sebagai rival langsung di lintasan.

"Karena kami tidak pernah berjuang untuk gelar,” ujar kampiun MotoGP 2025 itu.

Rossi Singkirkan Nama Marquez

Sebelumnya, Rossi sempat menyebut sejumlah nama besar sebagai rival utama sepanjang kariernya, mulai dari Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Max Biaggi, hingga Dani Pedrosa.

Namun, dari daftar itu, tak ada nama Marquez. Rossi bahkan menegaskan Lorenzo mungkin adalah rival terkuatnya karena mereka bersaing bertahun-tahun di Yamaha.

Pernyataan tersebut sempat mengundang tanda tanya publik mengingat Marquez dan Rossi pernah terlibat persaingan sengit sejak The Baby Alien naik kelas ke MotoGP pada 2013 hingga The Doctor pensiun di 2021.

Marquez Pilih Lihat Realitas

Marquez sendiri menepis anggapan bahwa jawabannya muncul karena ingin menunjukkan dominasinya atas Rossi.