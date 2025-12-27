Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Tak Dipungut Tiket Masuk, Bandung Zoo Buka Terbatas di Tengah Sengketa Pengelolaan

Sabtu, 27 Desember 2025 – 14:19 WIB
Tak Dipungut Tiket Masuk, Bandung Zoo Buka Terbatas di Tengah Sengketa Pengelolaan
Pengunjung mendatangi Bandung Zoo di tengah polemik yang masih terjadi, Sabtu (27/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo saat ini masih berpolemik terkait kepemilikan aset maupun pengelolaannya.

Meski begitu, di tengah kisruh tersebut perwakilan dari Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) masih membuka fasilitas seadanya.

Reporter JPNN.com pun mendatangi Bandung Zoo pada Sabtu (27/12) siang. Dari luar tampak banyak kendaraan roda dua dan empat di area parkir.

Wisatawan yang berdatangan masih banyak yang coba mendatangi Bandung Zoo.

Untuk masuk ke area Bandung Zoo tidak bisa menggunakan pintu masuk biasa karena masih dikunci.

Masyarakat yang hendak melihat berbagai macam hewan masuk lewat pintu samping yang biasanya digunakan untuk pintu keluar.

Jam operasional Bandung Zoo pun hanya sampai pukul 13.00 WIB. Sebab, pihak yayasan hanya membuka tempat ini setengah hari saja.

Salah seorang warga Bandung Okta Ferdiansyah, mengaku masuk ke Kebun Binatang Bandung, tanpa dipungut biaya apapun. Hanya saja ada uang yang diberikan secara sukarela untuk tambahan pakan hewan.

Bandung Zoo tetap dibuka terbatas di tengah sengketa pengelolaan. Pengunjung masuk gratis lewat pintu samping dan diminta berdonasi untuk pakan satwa.

