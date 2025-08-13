Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tak Disalami Wapres Gibran di Upacara Gelar Militer, AHY Merespons Begini

Rabu, 13 Agustus 2025 – 14:11 WIB
Tak Disalami Wapres Gibran di Upacara Gelar Militer, AHY Merespons Begini - JPNN.COM
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal tidak disalami Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Bandung beberapa waktu lalu.

menegaskan dirinya tak memiliki permasalahan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak, nggak ada masalah itu. Sama sekali enggak ada," kata AHY seusai menghadiri forum diskusi dengan DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Dia memastikan bahwa hubungannya dengan Wakil Presiden sangat baik, karena isu terkait permasalahan dengan dirinya itu tidak benar.

"Baik sekali, enggak ada masalah," kata dia.

Di sisi lain, dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyambut dengan suka cita perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang.

Baca Juga:

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh pihak yang saat ini sedang mengemban amanah, meminta dukungan agar bisa terus bekerja secara fokus.

"Saya rasa itu lah yang harus menjadi semangat kita, sambil kita terus mengangkat isu yang lebih penting," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal tidak disalami Wapres Gibran Rakabuming.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AHY  Agus Harimurti Yudhoyono  Upacara Gelar Militer  Gibran Rakabuming  Gibran Tak Salami AHY 
BERITA AHY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp