Tak Disangka, Harga Motor Listrik Honda WN7 Lebih Mahal dari Harley-Davidson LiveWire

jpnn.com - Honda resmi memboyong listrik Wind Naked 7 atau WN7 untuk pasar di Eropa pada Juni 2026 lalu.

Namun, motor bergaya naked itu memiliki harga lebih malah dibanding Harley Davidson LiveWire.

Honda WN7 dibanderol mulai dari 12.999 pound sterling atau sekitar Rp 312 juta berdasarkan kurs saat ini.

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Harga tersebut dikatakan jauh lebih mahal dibandingkan motor listrik LiveWire yang dijual mulai dari 14.780 euro atau 16.879 dolar AS (sekitar Rp 304 juta).

WN7 diperkenalkan pada September 2025 sebagai versi produksi dari konsep EV Fun yang diperkenalkan Honda setahun sebelumnya.

WN7 mengusung desain bergaya retro. Motor itu menggunakan lampu depan berbentuk persegi, dan tidak dilengkapi windshield karena dirancang sebagai naked bike.

Paket baterai berukuran besar yang dipasang pada rangka menjadi pembeda utama WN7 dengan motor bermesin bensin.

Bagian motor lain yang dinilai menonjol adalah lengan ayun belakang satu sisi yang terinspirasi dari Ducati.