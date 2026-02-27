Close Banner Apps JPNN.com
Tak Diundang Pernikahan Virgoun, Inara Rusli Berikan Doa

Jumat, 27 Februari 2026 – 05:05 WIB
Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/virgoun.

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Virgoun menikahi kekasih hatinya, Lindi Fitriyana, pada Kamis (26/2/2026).

Ketika ditanya mengenai pernikahan mantan suaminya tersebut, Inara Rusli memilih tak banyak berbicara.

"(Tahu soal pernikahan hari ini?) Enggak tahu. (Diundang?) Enggak (diundang)," ujar Inara Rusli dikutip melalui kanal Intens Investigasi di YouTube, Jumat (27/2).

Walau demikian, istri siri Insanul Fahmi tersebut memberikan doa terbaik untuk sang mantan suami.

Dia pun menyelipkan doa untuk pelantun 'Surat Cinta Untuk Starla' itu yang kini telah sah menjadi suami Lindi Fitriyana.

"Semoga bahagia, itu saja," ucap Inara Rusli.

Sebelumnya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Dua H. Dani Nur Ali telah mengonfirmasi kabar pernikahan Virgoun.

Dia mengatakan pendaftaran pernikahan Virgoun dan Lindi sudah masuk sejak 12 Februari lalu, secara daring. 

Ketika ditanyai mengenai pernikahan mantan suaminya, Virgoun, Inara Rusli memilih tak banyak berbicara.

