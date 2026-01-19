Tak Gelar Unduh Mantu untuk El Rumi, Ahmad Dhani Singgung soal Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Januari 2026 – 15:51 WIB

jpnn.com - El Rumi bakal melabuhkan cintanya dengan Syifa Hadju dalam pernikahan.

Ayah El Rumi, Ahmad Dhani lantas buka suara mengenai konsep pernikahan putra keduanya tersebut.

Berbeda dengan sang kakak, Al Ghazali, menurut Dhani, pernikahan El tak akan mengadakan acara unduh mantu.

"Kayaknya sekarang nggak ada ngunduh mantu," ujar Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1).

Ditanyai apakah hal itu memang atas permintaan El Rumi atau tidak, pentolan grup band Dewa 19 tersebut lantas menyinggung perihal ekonomi.

Musisi 53 tahun tersebut mengaku, perekonomiannya saat ini sedang kurang baik.

"Bukan. Ayahnya lagi ini, lagi ekonominya kurang baik," kata Ahmad Dhani.

Mendengar pernyataan suami Mulan Jameela itu, awak media sempat menyinggung status Ahmad Dhani sebagai anggota DPR.