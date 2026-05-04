Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tak Hanya Bermusik, Shelyn Tekuni Hobi Menyelam Sejak Usia 6 Tahun

Senin, 04 Mei 2026 – 18:42 WIB
Tak Hanya Bermusik, Shelyn Tekuni Hobi Menyelam Sejak Usia 6 Tahun - JPNN.COM
Shelyn Adlyani Hendroharto berpose sebelum menyelam. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Drummer cilik Shelyn Adlyani Hendroharto, rupanya menyukai aktivitas luar ruang seperti menyelam atau diving.

Di usianya yang kini 8 tahun, Shelyn telah mengenal diving sejak usia 6 tahun melalui bimbingan Dive Master Rocky.

Ayah Shelyn, Agus Hendroharto atau dikenal sebagai Agus Dhukun, mengatakan ketertarikan anaknya terhadap dunia bawah laut sudah terlihat sejak kecil.

Baca Juga:

“Dari kecil Shelyn memang sudah dilatih sama Dive Master Rocky, jadi pelan-pelan dikenalkan dengan dunia diving,” ujar Agus, dalam bincang santai melalui Whatsapp, Senin (4/5).

Menurut Agus, proses latihan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan anak.

Tak Hanya Bermusik, Shelyn Tekuni Hobi Menyelam Sejak Usia 6 Tahun
Shelyn saat menikmati keindahan laut Raja Ampat. Foto: dok. pribadi

Baca Juga:

“Latihannya santai, bertahap, yang penting dia nyaman dulu di air dan paham dasar-dasarnya,” katanya.

Raja Ampat menjadi lokasi favorit Shelyn untuk menyalurkan hobinya. Kawasan ini memiliki banyak titik penyelaman dengan panorama bawah laut yang beragam.

Tak hanya bermusik, Shelyn Adlyani Hendroharto tekuni hobi menyelam sejak usia 6 tahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Shelyn  Shelyn Adlyani Hendroharto  drummer cilik  Diving  menyelam  Raja Ampat 
BERITA SHELYN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp