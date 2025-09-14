Tak Hanya di Indonesia, Satelit Nusantara Lima Beri Layanan Internet Hingga ASEAN

jpnn.com, JAKARTA - PT Pasifik Satelit Nusantara, perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia sukses meluncurkan Satelit Nusantara Lima (SNL) ke orbit dengan roket Falcon 9 milik Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, pada Kamis (11/9) waktu setempat.

SNL merupakan satelit berkapasitas 160 Gigabit per Second (Gbps), yang terbesar di Asia, sehingga mampu memberikan layanan akses internet ke seluruh Nusantara hingga Filipina dan Malaysia.

Peluncuran SNL disaksikan langsung Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital Wayan Toni Supriyanto, serta seluruh mitra dan pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam proyek ini.

Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan satelit ini akan memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas nasional bagi pasar domestik, pemerataan akses internet, pengembangan aspek teknologi telekomunikasi, penguatan SDM berbasis antariksa, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, serta sektor pertahanan dan keamanan.

Adi menuturkan keberhasilan peluncuran SNL semakin memperkuat kapabilitas dan kredibilitas Indonesia sebagai salah satu pemain penting di industri antariksa global.

Kesuksesan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menciptakan infrastruktur layanan berbasis internet sekaligus menjadi momentum untuk menyusun peta jalan industri antariksa nasional.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras serta kolaborasi yang kuat antara PSN bersama Boeing Satellite System International Inc, dan SpaceX, serta dukungan kuat dari Pemerintah Indonesia sehingga peluncuran SNL berjalan lancar sesuai rencana. Dengan semangat kemerdekaan ke-80 tahun, kami berharap kehadiran SNL dapat memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan serta mendukung Pemerintah Indonesia mewujudkan kedaulatan antariksa,” kata Adi.

Peluncuran SNL rencananya dilaksanakan pada Senin (8/9) waktu setempat. Namun, sesuai standar operasional prosedur, peluncuran harus ditunda karena faktor non-teknis akibat hujan yang disertai kilat.