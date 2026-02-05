Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Travel - Destinasi

Tak Hanya Ginseng, Korea Pikat Wisatawan dengan Ayam Goreng dan Stroberi Jumbo

Kamis, 05 Februari 2026 – 10:40 WIB
Tak Hanya Ginseng, Korea Pikat Wisatawan dengan Ayam Goreng dan Stroberi Jumbo - JPNN.COM
KBM goes to Korea. Foto: KBM

jpnn.com, JAKARTA - Korea Selatan selama ini dikenal sebagai Negeri Ginseng. Namun, bagi wisatawan yang berkunjung ke berbagai sudut Seoul hingga kawasan pegunungan, daya tarik lain justru terlihat dari menjamurnya gerai ayam goreng serta stroberi berukuran jumbo yang mudah ditemui di pasar tradisional maupun minimarket.

Pengalaman tersebut dirasakan langsung oleh penulis dan traveler Isa Alamsyah saat melakukan perjalanan bersama komunitas Diamond KBM App. Menurut Isa, kuliner menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka.

“Di mana pun kami berjalan, selalu ada aroma ayam goreng. Rasanya seperti menjadi ikon baru Korea selain ginseng,” ujar Isa, dalam keterangannya, Kamis (5/2).

Salah satu pengalaman paling berkesan terjadi saat rombongan berada di kawasan resor ski. Mereka mencicipi ayam goreng lokal dengan rasa yang tidak biasa.

“Waktu itu kami sampai heran, rasanya seperti kepiting. Unik sekali dan berbeda dari ayam goreng yang biasa kami makan,” kata Isa mengenang.

Selain ayam goreng, stroberi Korea juga meninggalkan kesan mendalam. Buah berwarna merah cerah itu memiliki ukuran besar dan rasa manis alami.

Isa mengaku terkejut saat pertama kali melihatnya. “stroberi-nya hampir sebesar jambu air, segar, dan manis tanpa perlu tambahan apa pun,” tuturnya.

Keunggulan stroberi Korea tidak lepas dari penerapan teknologi pertanian modern berbasis Smart Farming.

Wisata Korea tak hanya soal ginseng, tapi juga ayam goreng legendaris dan stroberi jumbo yang memikat wisatawan.

