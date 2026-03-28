Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tak Hanya Hak Asuh Anak, Wardatina Mawa Tuntut Nafkah Rp 100 Juta

Sabtu, 28 Maret 2026 – 13:59 WIB
Wardatina Mawa saat ditemui di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. ilustrasi. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara, memasuki tahap mediasi dengan pembahasan hak asuh anak dan nafkah.

Dalam sidang mediasi yang digelar Rabu (25/3/2026), isu nafkah menjadi salah satu poin yang turut dibahas selain hak asuh anak.

Kuasa hukum Insanul Fahmi, Ardi, menyampaikan bahwa kliennya tidak keberatan apabila hak asuh anak diberikan kepada Wardatina Mawa.

“Kebetulan tadi mediasi hanya menitikberatkan kepada hak asuh anak. Hasilnya, Bang Insan tidak keberatan jika hak asuh anak bersama Mawa,” ujar Ardi, Jumat (27/3/2026).

Namun demikian, untuk keputusan akhir terkait hak asuh, Insanul Fahmi memilih menyerahkannya sepenuhnya kepada majelis hakim.

Selain itu, pihak Insanul Fahmi juga meminta agar besaran nafkah anak ditentukan langsung oleh majelis hakim dalam putusan nanti.

“Kalau nafkah anak, Bang Insan akan meminta kepada majelis hakim untuk ditetapkan. Untuk nafkah istri tidak ada yang diminta,” jelas Ardi.

Di sisi lain, Wardatina Mawa mengajukan tuntutan nafkah mut’ah dan iddah sebesar Rp100 juta dalam proses tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Insanul Fahmi  Wardatima Mawa  perceraian  hak asuh anak  nafkah anak 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp