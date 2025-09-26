Tak Hanya Menjembatani Akses Keuangan, Jamkrindo Juga Tingkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha

jpnn.com, BANDUNG - PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) terus memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Barat.

Hingga Agustus 2025, Jamkrindo Kantor Wilayah Bandung telah mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp 12,28 triliun dengan jumlah UMKM terjamin sebanyak 189.193 pelaku usaha.

Kehadiran Jamkrindo di Jawa Barat tidak hanya sebatas menjembatani akses keuangan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan berupa penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia dan anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menyediakan solusi penjaminan yang mendukung pertumbuhan UMKM.

“Kami hadir untuk terus membantu UMKM agar bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Pemimpin Wilayah Bandung Jamkrindo Wakhyu Hidayattulloh.

Rudi Sugiman, seorang petani kopi di Jawa Barat, pernah kesulitan mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Terlebih, saat pandemi.

Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh BRI dan dijamin Jamkrindo, Rudi akhirnya mendapat akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya hingga bisa naik kelas.

“Dengan pinjaman modal kerja yang diberikan, alhamdulillah usaha saya makin berkembang,” tuturnya.