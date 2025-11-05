Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tak Hanya Menyesal, Onadio Leonardo Ingin Sembuh Dari Kecanduan Narkoba

Rabu, 05 November 2025 – 18:50 WIB
Tak Hanya Menyesal, Onadio Leonardo Ingin Sembuh Dari Kecanduan Narkoba - JPNN.COM
Aktor Onadio Leonardo. Foto source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Onadio Leonardo saat ini tengah menjalani rehabilitasi narkoba di panti rehabilitasi kawasan Jakarta Selatan.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengungkapkan Onad, sapaannya memiliki keinginan untuk sembuh dari narkoba.

Tak hanya itu, pria 35 tahun tersebut juga merasa menyesal atas perbuatannya.

Baca Juga:

"Iya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal," ujar Wisnu Wirawan di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (4/11).

Dalam kesempatan yang sama, polisi juga menegaskan bahwa Beby Prisillia, istri Onad, tak tahu-menahu mengenai suaminya yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.

"Pada saat itu tidak tahu," ucap Wisnu.

Baca Juga:

Dia menuturkan bahwa Beby Prisillia pun tak mengetahui soal suaminya yang diduga menggunakan narkoba. Sebab Onad tetap beraktivitas seperti biasa.

Sebelumnya, Onadio Leonardo diamankan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus dugaan narkoba.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengungkapkan bahwa Onad, sapaannya memiliki keinginan untuk sembuh dari narkoba.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Onadio Leonardo  Onadio Leonardo ditangkap  istri Onadio Leonardo  Onadio Leonardo narkoba 
BERITA ONADIO LEONARDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp