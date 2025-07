Tak Hanya Pemerintah, Suzuki Ikut Beri Insentif Bagi Pengunjung GIIAS 2025

jpnn.com, TANGERANG - Memanfaatkan ajang GIIAS 2025 yang berlangsung hingga 3 Agustus, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menawarkan banyak keuntungan bagi pengunjung.

Selama periode pameran, Suzuki memberikan insentif pembelian berupa uang elektronik sampai dengan Rp2 juta untuk setiap unit tertentu.

“Kami menyiapkan program penjualan di GIIAS 2025 dengan fokus pada nilai terbaik bagi konsumen. Kombinasi harga kompetitif dan beragam keuntungan selalu menjadi daya tarik utama bagi calon pembeli,” kata Dept. Head of 4W Sales PT SIS Randy R. Murdoko.

Setiap transaksi pembelian unit Suzuki akan disertai hadiah uang elektronik dengan nominal menguntungkan.

Pembeli Suzuki Fronx, New XL7, dan All New Ertiga berhak atas uang elektronik senilai Rp1 juta.

Khusus S-Presso dan Grand Vitara nilai benefitnya meningkat menjadi Rp2 juta.

Demikian pula bagi pembeli New Carry, makin untung karena akan memperoleh hadiah uang elektronik sejumlah Rp500 ribu.

Promo itu bersifat eksklusif sepanjang periode GIIAS 2025 dan dapat sekaligus dikombinasikan program penjualan reguler.