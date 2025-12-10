Tak Hanya T2, Jetour Pamer 2 SUV Ini di IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Jetour Sales Indonesia (JSI) menunjukkan eksistensinya di industri otomotif nasional dengan ikut meramaikan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Pada pameran tersebut, Jetour menghadirkan tiga mobil di kelas sport utility vehicle (SUV) andalannya, yakni T2, Dashing, dan X70 Plus.

Kehadiran 3 SUV itu ini menegaskan langkah Jetour serius di pasar otomotif nasional, sekaligus memperluas relevansi produk untuk menjawab beragam kebutuhan mobilitas konsumen Indonesia.

"Partisipasi kami di IIMS 2026 menjadi wujud komitmen jangka panjang perusahaan dalam membangun ekosistem merek yang menyeluruh di pasar otomotif nasional," ungkap Marketing Director PT JSI, Moch Ranggy Radiansyah.

Dia menambahkan Jetour tidak berhenti pada kehadiran produk, tetapi akan terus konsisten mengembangkan fondasi merek melalui strategi bisnis yang berkelanjutan.

Dalam strategi pertumbuhannya, Jetour T2 menjadi penggerak utama strategi pertumbuhan serta fondasi perluasan jaringan showroom di berbagai wilayah Indonesia.

SUV boxy itu ditawarkan dengan harga eksklusif yaitu Rp 568.000.000 dan hadir dalam lima pilihan warna, yaitu Khaki White, Carbon Crystal Black, Aviation Silver, Highway Gray dan Electroplated Green.

Khusus untuk warna eksklusif Electroplated Green dan Highway Gray, yang memberikan karakter lebih premium dan berani bagi para konsumennya dikenakan penambahan sebesar Rp 10.000.000.