Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Tak Hanya T2, Jetour Pamer 2 SUV Ini di IIMS 2026

Jumat, 13 Februari 2026 – 00:11 WIB
Tak Hanya T2, Jetour Pamer 2 SUV Ini di IIMS 2026 - JPNN.COM
Jetour menghadirkan tiga mobil di kelas sport utility vehicle (SUV) andalannya di IIMS 2026. Foto: Jetour

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Jetour Sales Indonesia (JSI) menunjukkan eksistensinya di industri otomotif nasional dengan ikut meramaikan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Pada pameran tersebut, Jetour menghadirkan tiga mobil di kelas sport utility vehicle (SUV) andalannya, yakni T2, Dashing, dan X70 Plus.

Kehadiran 3 SUV itu ini menegaskan langkah Jetour serius di pasar otomotif nasional, sekaligus memperluas relevansi produk untuk menjawab beragam kebutuhan mobilitas konsumen Indonesia.

Baca Juga:

"Partisipasi kami di IIMS 2026 menjadi wujud komitmen jangka panjang perusahaan dalam membangun ekosistem merek yang menyeluruh di pasar otomotif nasional," ungkap Marketing Director PT JSI, Moch Ranggy Radiansyah.

Dia menambahkan Jetour tidak berhenti pada kehadiran produk, tetapi akan terus konsisten mengembangkan fondasi merek melalui strategi bisnis yang berkelanjutan.

Dalam strategi pertumbuhannya, Jetour T2 menjadi penggerak utama strategi pertumbuhan serta fondasi perluasan jaringan showroom di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga:

SUV boxy itu ditawarkan dengan harga eksklusif yaitu Rp 568.000.000 dan hadir dalam lima pilihan warna, yaitu Khaki White, Carbon Crystal Black, Aviation Silver, Highway Gray dan Electroplated Green.

Khusus untuk warna eksklusif Electroplated Green dan Highway Gray, yang memberikan karakter lebih premium dan berani bagi para konsumennya dikenakan penambahan sebesar Rp 10.000.000.

Jetour menghadirkan tiga mobil di kelas sport utility vehicle (SUV) andalannya di IIMS 2026. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jetour  Jetour T2  SUV Jetour  IIMS 2026 
BERITA JETOUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp