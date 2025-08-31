Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Tak Ikut Demo, Mahasiswa UPI Ditusuk OTK di Area Demontrasi Gedung Sate - DPRD Jabar

Minggu, 31 Agustus 2025 – 14:27 WIB
Tak Ikut Demo, Mahasiswa UPI Ditusuk OTK di Area Demontrasi Gedung Sate - DPRD Jabar - JPNN.COM
Korban ditusuk oleh OTK. Ilustrasi Rara/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) atas nama Ilham Renal diduga menjadi korban penusukan orang tidak dikenal (OTK).

Ilham ditusuk di dekat area aksi demontrasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dia di sana tidak ikut aksi demo, tetapi massa memukulinya karena melerai penganiayaan.

Badan Eksekutif Masyarakat (BEM) UPI dalam siaran persnya menyampaikan, Ilham pada saat aksi demontrasi semalam sedang melintas di jalan sekitar DPRD Jabar dan Gedung Sate.

Baca Juga:

Melihat adanya pengeroyokan, dia kemudian berinisiatif melerainya.

"Dia berteriak meminta agar pengeroyokan dihentikan. Namun, tindakannya tersebut justru membuat ia ikut menjadi korban kekerasan. Meskipun sudah mengenakan helm dan tas, Ilham dipukuli hingga helmnya lepas, dan kepalanya dipukuli," kutip isi siaran pers, Minggu (31/8).

Beruntung, Ilham kemudian dibantu orang lain untuk melarikan diri dan membawanya ke ambulans.

Baca Juga:

Ilham saat itu tidak menyadari dirinya mengalami pendarahan dan tak menyangka bahwa telah ditusuk karena hanya merasa pegal.

"Setelah mendapatkan pertolongan pertama di Unpas, dia kemudian dibawa ke Unisba, hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) karena mengalami sesak napas," terang dia.

Mahasiswa UPI menjadi korban penusukan OTK saat menyaksikan aksi demo anarkis di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahasiswa UPI  ditusuk  ditusuk otk  Demo  Gedung Sate 
BERITA MAHASISWA UPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp