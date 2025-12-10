Tak Ingin Indonesia Gugur, Timnas U-23 Vietnam Ogah Main Mata Lawan Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang duel penentu Grup B SEA Games 2025, pemain Vietnam U-23 menegaskan timnya tidak akan bermain aman atau mengejar hasil imbang saat menghadapi Malaysia.

Sikap itu diambil sekalipun hasil seri bisa memastikan langkah kedua tim ke semifinal dan sekaligus menyingkirkan Indonesia.

Seperti diketahui, kekalahan Indonesia dari Filipina pada laga perdana membuat peluang Garuda Muda terjepit.

Meski masih punya satu laga tersisa melawan Myanmar, Indonesia akan tersingkir jika Vietnam dan Malaysia bermain imbang karena kedua tim sama-sama sudah mengumpulkan tiga poin.

Tambahan satu angka cukup untuk membuat keduanya mengoleksi empat poin—angka yang tak mampu dikejar Indonesia.

Menanggapi isu “main mata”, gelandang Vietnam, Nguyen Thai Quoc Cuong, memberikan bantahan keras.

“Tujuan kami melawan Malaysia bukan imbang, kami harus menang,” ujar Quoc Cuong menjelang sesi latihan di lapangan Universitas RBAC, Bangkok, Selasa (9/12).

Dia menegaskan kemenangan menjadi bentuk komitmen, sikap profesional, dan sportivitas Vietnam.