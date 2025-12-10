Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Ingin Indonesia Gugur, Timnas U-23 Vietnam Ogah Main Mata Lawan Malaysia

Rabu, 10 Desember 2025 – 20:14 WIB
Tak Ingin Indonesia Gugur, Timnas U-23 Vietnam Ogah Main Mata Lawan Malaysia. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang duel penentu Grup B SEA Games 2025, pemain Vietnam U-23 menegaskan timnya tidak akan bermain aman atau mengejar hasil imbang saat menghadapi Malaysia.

Sikap itu diambil sekalipun hasil seri bisa memastikan langkah kedua tim ke semifinal dan sekaligus menyingkirkan Indonesia.

Seperti diketahui, kekalahan Indonesia dari Filipina pada laga perdana membuat peluang Garuda Muda terjepit.

Meski masih punya satu laga tersisa melawan Myanmar, Indonesia akan tersingkir jika Vietnam dan Malaysia bermain imbang karena kedua tim sama-sama sudah mengumpulkan tiga poin.

Tambahan satu angka cukup untuk membuat keduanya mengoleksi empat poin—angka yang tak mampu dikejar Indonesia.

Menanggapi isu “main mata”, gelandang Vietnam, Nguyen Thai Quoc Cuong, memberikan bantahan keras.

“Tujuan kami melawan Malaysia bukan imbang, kami harus menang,” ujar Quoc Cuong menjelang sesi latihan di lapangan Universitas RBAC, Bangkok, Selasa (9/12).

Dia menegaskan kemenangan menjadi bentuk komitmen, sikap profesional, dan sportivitas Vietnam.

SEA Games 2025  timnas vietnam  Timnas Vietnam vs Malaysia  Sepak Bola 
