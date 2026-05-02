Tak Ingin Kehabisan Tenaga, Dewa United Andalkan Rotasi Lawan Semen Padang

jpnn.com - Dewa United akan menghadapi Semen Padang pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Banten International Stadium, Serang, Minggu (3/5/2026).

Pelatih Dewa United Jan Olde akan menyiapkan rotasi pemain demi menjaga kebugaran tim hingga akhir kompetisi.

"Tidak ada pertandingan yang mudah melawan Semen Padang. Soal rotasi, kami akan lihat kebugaran pemain. Ricky akan absen karena akumulasi (suspensi), tetapi Damian akan kembali, jadi otomatis akan ada rotasi," ujar Riekerink seperti dikutip dari ileague.

Di tengah jadwal padat, Riekerink memastikan akan merombak komposisi tim. Absennya Ricky Kambuaya akibat akumulasi kartu membuka peluang perubahan

Sementara itu, kembalinya Damian memperkuat opsi lini permainan. Rotasi ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga performa tetap stabil.

Langkah ini juga menunjukkan Dewa United FC mulai berpikir jangka panjang, bukan hanya mengejar kemenangan instan. Akan tetapi, menjaga konsistensi hingga akhir musim.

Meski peluang juara mulai menipis, Dewa United belum kehabisan ambisi. Dengan jarak poin yang cukup jauh dari Persib Bandung yang memimpin klasemen, fokus kini dialihkan ke target realistis yaitu menembus empat besar.

Saat ini, mereka membuntuti Malut United FC dengan selisih dua poin. Kemenangan atas Semen Padang menjadi harga mati jika ingin menjaga asa tersebut tetap hidup.