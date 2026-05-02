Tak Ingin Partainya Dihina, OSO Tantang Legislator Hanura Berani & Sungguh-Sungguh Bekerja untuk Rakyat

Sabtu, 02 Mei 2026 – 10:30 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) berpidato di Bimteknas DPRD Hanura se-Indonesia di Pontianak, Kalbar. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - PONTIANAK - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang  membuka secara resmi Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota DPRD Fraksi Hanura se-Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (1/5) malam.

OSO, panggilan akrab Oesman Sapta Odang, memotivasi para kader Hanura termasuk yang duduk di legislatif agar lebih berani lagi dan konsisten dalam memperjuangkan serta membela kepentingan rakyat.

Pada acara yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, hingga filsuf Rocky Gerung, itu OSO menegaskan tidak ingin Partai Hanura dipandang sebelah mata akibat kinerja kadernya di legislatif yang tak maksimal.

Oleh karena itu, politikus senior kelahiran Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat, ini meminta seluruh anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia dari Hanura lebih berani bertindak dan membela kepentingan rakyat.

Terlebih lagi, kata OSO, situasi global yang tidak menentu saat ini turut berdampak pada kondisi masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, kata OSO, para wakil rakyat dari Hanura harus hadir di tengah masyarakat dengan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat melalui tindakan nyata.

Tanpa keberanian, OSO menegaskan, anggota dewan justru berpotensi menjadi bahan ejekan publik bahkan citra partai pun ikut terdampak.

“Rakyat kita sedang mengalami kesulitan, terlebih dalam situasi dunia yang tidak menentu saat ini. Hanya dengan keberanian bertindak dan membela kepentingan daerah, saudara akan berarti," kata OSO di hadapan ratusan anggota DPRD dari Partai Hanura.

OSO menegaskan tidak ingin Partai Hanura dihina. Dia menginstrusikan kadernya, termasuk di legislatif, berani dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat.

TAGS   Hanura  OSO  Oesman Sapta Odang  Anggota DPRD  Partai Hanura  bimteknas dprd hanura 
