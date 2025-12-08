Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Ingin Pulang: Kisah Isa Warps yang Membalikkan Semangat Timnas Putri Indonesia

Senin, 08 Desember 2025 – 08:09 WIB
Isa Warps (depan) melakukan selebrasi seusai membobol gawang Singapura. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Timnas putri Indonesia mencatat kemenangan penting atas Singapura pada matchday kedua Grup A SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola.

Pertandingan Indonesia vs Singapura di Stadion Chonburi, Minggu (7/12/2025), berakhir dengan skor 3-1.

Pada laga ini, Singapura sempat memimpin 1-0 berkat gol Nur Farhanah pada menit ke-22.

Garuda Pertiwi bangkit di babak kedua lewat aksi Isa Warps (31'), Claudia Scheunemann (62') dan Aulia Al Mabruroh (90+5').

Gol Isa Warps Jadi Titik Balik

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Namun, di balik performa meyakinkan tersebut, Isa mengakui bahwa dirinya sempat dilanda rasa gelisah ketika Indonesia kebobolan terlebih dahulu.

"Awalnya sempat takut karena Singapura sudah mencetak gol. Saat itu, saya merasa harus memberikan semuanya."

"Saya benar-benar takut kalah dan belum ingin pulang," ucap Isa.

TAGS   Timnas Putri Indonesia  Isa Warps  Timnas Putri  SEA Games 2025  Timnas Indonesia 
