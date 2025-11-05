Tanpa Lelah, Tak Tergantikan, Eliano Reijnders Jadi Nafas Baru Persib Bandung

Rabu, 05 November 2025 – 14:51 WIB

jpnn.com - Performa impresif Persib Bandung dalam beberapa pertandingan terakhir tak terlepas dari salah satu sosok yang mencuri perhatian, Eliano Reijnders.

Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu perlahan menjelma menjadi bagian penting dalam strategi Bojan Hodak.

Performa Gemilang Eliano Reijnders

Sejauh ini, Eliano telah memainkan enam pertandingan bersama Persib Bandung, dengan lima di antaranya sebagai starter.

Hasilnya, pemain berusia 22 tahun itu turut membantu Persib mencatat lima kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku tak terkejut dengan penampilan impresif Eliano Reijnders.

Hodak menyebut adik kandung Tijjani Reijnders itu sebagai pemain dengan kemampuan adaptasi luar biasa.

"Dia bisa bermain di mana saja dan selalu tampil bagus. Eliano pemain top," ucap juru taktik asal Kroasia itu.

Fleksibilitas dan Mobilitas Luar Biasa

Hodak menilai keunggulan utama Eliano bukan hanya pada teknik dan kecerdasan bermain, tetapi juga mobilitasnya yang luar biasa.