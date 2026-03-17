JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Tak Khawatir Kondisi Timur Tengah, Habib Usman Bin Yahya Yakin Bisa Umrah

Selasa, 17 Maret 2026 – 20:20 WIB
Ilustrasi jemaah umrah. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - Habib Usman bin Yahya bakal menjalankan ibadah umrah bersama keluarganya pada hari raya Lebaran nanti.

Rencananya, mereka akan berangkat untuk umrah pada 19 Maret 2026.

Ditanyai mengenai bagaimana antisipasinya melihat situasi di beberapa negara kawasan Timur Tengah sedang memanas, dia menilai posisi geografis Mekkah dan Madinah relatif aman, karena jauh dari titik konflik.

"Kalau lihat situasinya, kita berada, landing di Jeddah. Jeddah itu adanya di sebelah kiri. Jadi konfliknya itu adanya di sebelah kanan. Jadi lumayan jaraknya sangat-sangat jauh. Jadi Iran menyerang ke Israel, kami ada di daerah Jeddah, Makkah, Madinah. Jadi jaraknya jauh," ujar Habib Usman di kawasan Jakarta, baru baru ini.

Dia sendiri memilih untuk berserah diri kepada Tuhan selama menjalani ibadah umrah di Tanah Suci nanti.

Sebab suami Kartika Putri itu menyadari bahwa kematian merupakan takdir Tuhan yang sudah ditentukan.

"Kalau ditanya alasan khawatir, ya enggak khawatir lah. Kenapa enggak khawatir? Umur itu sudah di tangan Allah. Kullu nafsin dzaiqotul maut, semua yang bernyawa pasti dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menentukan kapan kita mati, kapan kita dicabut nyawa. Jadi bismillah jalanin," ucap Habib Usman.

Terlebih dia bersama keluarganya memang sudah berniat untuk menjalankan ibadah umrah.

