Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Tak Lagi Andalkan Insting, PBSI Siapkan Revolusi Pembinaan Berbasis Data

Kamis, 30 Oktober 2025 – 07:31 WIB
Tak Lagi Andalkan Insting, PBSI Siapkan Revolusi Pembinaan Berbasis Data - JPNN.COM
Ketua Umum PBSI Fadil Imran. Foto: PBSI.

jpnn.com - PBSI menapaki babak baru dalam upaya memperkuat tata kelola olahraga bulu tangkis Indonesia.

Ketua Umum PBSI Fadil Imran menegaskan komitmen organisasi untuk bertransformasi menuju sistem pembinaan yang lebih profesional, terukur, dan berbasis data.

Hal itu diungkapkan ketika rapat evaluasi kinerja di Pelatnas Cipayung, Rabu (29/10/2025).

Baca Juga:

Transformasi PBSI Menuju Sistem Pembinaan Bulu Tangkis yang Lebih Profesional

Transformasi besar tengah digerakkan di tubuh PBSI. Di bawah kepemimpinan Fadil Imran, organisasi bulu tangkis nasional itu mulai merombak sistem pembinaan dan tata kelola.

Fadil Imran menegaskan saatnya pembinaan bulu tangkis Indonesia tak lagi berjalan dengan cara lama, melainkan berbasis data dan sistem profesional agar bisa terus menghasilkan bintang baru.

"Kami ingin membangun sistem juara yang berkelanjutan. Karena itu, seluruh keputusan dan arah pembinaan harus berbasis data," ucap Fadil.

Baca Juga:

Penguatan Kolaborasi Antarbidang

Transformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis di lapangan, tetapi juga mencakup sinergi lintas bidang di dalam organisasi.

PBSI berupaya membangun ekosistem pembinaan yang terintegrasi, melibatkan dokter gizi, fisioterapis, pelatih fisik, hingga tim analisis performa atlet.

PBSI menapaki babak baru dalam upaya memperkuat tata kelola olahraga bulu tangkis Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PBSI  Fadil Imran  pelatnas PBSI  bulu tangkis 
BERITA PBSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp