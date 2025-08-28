Tak Lagi Galau Seusai Bercerai Dari Faby Marcelia, Revand Narya Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pesinetron Revand Narya mengakui dirinya sudah tidak lagi galau seusai bercerai dari mantan istrinya, Faby Marcelia.

Sebagai informasi, Revand Narya dan pesinetron kelahiran Bandung itu resmi menikah pada 2013 silam.

Akan tetapi, kabar mengejutkan datang dari rumah tangga mereka.

Setelah 11 tahun menikah, Revand Narya dan Faby Marcelia resmi bercerai pada 2024.

Kini, pemeran Indra dalam sinetron Dunia Terbalik itu sudah tak lagi galau. Dia memilih melanjutkan hidupnya ke depan.

"Enggak, sudah enggak (galau). Hidup harus berjalan," ujar Revand Narya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (26/8).

Soal momen galaunya dahulu saat bercerai dari Faby, dia menyebut, itu hanya masa lalu. Kini, Revand sudah melangkah ke depan.

"Sekarang sih alhamdulillah, ya namanya hidup kan harus berjalan, jadi kami juga sebagai manusia harus bisa memandang ke depan lah. Kalau misalkan, kan memang kami takdirnya adalah masing-masing lah, ya sudah hidup harus terus berjalan," ucap Revand Narya.