Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tak Lagi Galau Seusai Bercerai Dari Faby Marcelia, Revand Narya Bilang Begini

Kamis, 28 Agustus 2025 – 00:03 WIB
Tak Lagi Galau Seusai Bercerai Dari Faby Marcelia, Revand Narya Bilang Begini - JPNN.COM
Pesinetron Revand Narya mengakui dirinya sudah tak lagi galau usai bercerai dari mantan istrinya, Faby Marcelia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pesinetron Revand Narya mengakui dirinya sudah tidak lagi galau seusai bercerai dari mantan istrinya, Faby Marcelia.

Sebagai informasi, Revand Narya dan pesinetron kelahiran Bandung itu resmi menikah pada 2013 silam.

Akan tetapi, kabar mengejutkan datang dari rumah tangga mereka.

Baca Juga:

Setelah 11 tahun menikah, Revand Narya dan Faby Marcelia resmi bercerai pada 2024.

Kini, pemeran Indra dalam sinetron Dunia Terbalik itu sudah tak lagi galau. Dia memilih melanjutkan hidupnya ke depan.

"Enggak, sudah enggak (galau). Hidup harus berjalan," ujar Revand Narya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (26/8).

Baca Juga:

Soal momen galaunya dahulu saat bercerai dari Faby, dia menyebut, itu hanya masa lalu. Kini, Revand sudah melangkah ke depan.

"Sekarang sih alhamdulillah, ya namanya hidup kan harus berjalan, jadi kami juga sebagai manusia harus bisa memandang ke depan lah. Kalau misalkan, kan memang kami takdirnya adalah masing-masing lah, ya sudah hidup harus terus berjalan," ucap Revand Narya.

Pesinetron Revand Narya mengakui dirinya sudah tak lagi galau usai bercerai dari mantan istrinya, Faby Marcelia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Revand Narya  Faby Marcelia  bercerai  Menikah 
BERITA REVAND NARYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp