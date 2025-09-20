Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tak Lagi Jabat PCO, Hasan Nasbi Ditunjuk Jadi Dewan Komisaris Pertamina

Sabtu, 20 September 2025 – 22:10 WIB
Tak Lagi Jabat PCO, Hasan Nasbi Ditunjuk Jadi Dewan Komisaris Pertamina - JPNN.COM
Hasan Nasbi. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Eks Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.

Nama beserta profil Hasan Nasbi sudah tercantum dalam situs wes resmi miliki PT Pertamina.

Dia ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham PT Pertamina (Persero) Nomor SK-247/MBU/09/2025 dan Nomor SK.055/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero)

Baca Juga:

Penunjukan itu disebut tertuang dalam keputusan pemegang saham perusahaan pada 11 September 2025 lalu.

Adapun, Hasan Nasbi sebelumnya dicopot dari jabatan Kepala PCO setelah menjabat kuran lebih 10 bulan.

Posisi Hasan Nasbi digantikan oleh Angga Raka Prabowo. PCO pun kemudian berubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Baca Juga:

Sebelum menjadi Kepala PCO, Hasan Nasbi adalah seorang konsultan politik Indonesia.

Pada saat Pilpres 2024, Hasan menjadi salah satu juru bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.(mcr4/jpnn)

Eks Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hasan Nasbi  Dewan Komisaris Pertamina  PT Pertamina  badan komunikasi pemerintah 
BERITA HASAN NASBI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp