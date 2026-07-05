Tak Lagi Sekadar Cari Lahan, Ekosistem Industri Kini Jadi Pertimbangan Utama Investor

jpnn.com, JAKARTA - Chief Commercial Officer PT Suryacipta Swadaya, Abednego Purnomo mengungkapkan cara investor dalam memilih kawasan industri di Indonesia mulai mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Abednego, pada periode sebelumnya, keputusan investasi di sektor ini lebih banyak ditentukan oleh faktor harga lahan serta ketersediaan ruang produksi yang ditawarkan oleh pengelola kawasan.

Namun, saat ini makin banyak perusahaan yang turut mempertimbangkan faktor konektivitas logistik, akses rantai pasok (supply chain), ketersediaan utilitas, hingga dukungan ekosistem bisnis sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang mereka.

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Abednego menjelaskan perubahan kebutuhan dari para investor tersebut mencerminkan transformasi yang lebih luas yang sedang berlangsung dalam lanskap industri nasional saat ini.

Salah satu faktor pendorongnya, masuknya gelombang investasi baru dari sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV), elektronik, data centre, hingga manufaktur berorientasi ekspor yang membutuhkan dukungan infrastruktur serta jaringan logistik yang semakin kompleks.

“Dalam beberapa tahun terakhir kami melihat perubahan yang cukup signifikan," kata Abednego dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (4/7).

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Menurutnya, perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian investor terhadap faktor-faktor pendukung yang sebelumnya tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan.

Beberapa faktor tersebut di antaranya adalah konektivitas menuju pelabuhan dan jaringan transportasi nasional, ketersediaan utilitas yang andal, hingga keberadaan fasilitas pendukung yang mampu menunjang aktivitas bisnis secara menyeluruh.