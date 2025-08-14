Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Tak Mampu Bayar, Pria di Ogan Ilir Malah Tusuk Pemberi Utang

Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:45 WIB
Tak Mampu Bayar, Pria di Ogan Ilir Malah Tusuk Pemberi Utang - JPNN.COM
Polsek Rantau Alai saat mendatangi korban. Foto: Dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com, OGAN ILIR - Median Akbar (27) warga Desa Kandis II, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir menjadi korban penusukan oleh pelaku berinisial A (27), Rabu (13/8/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kejadian berawal ketika dua pelaku berinisial A dan FS (25) mendatangi rumah korban untuk membicarakan pembayaran utang.

Saat pertemuan, pelaku menyampaikan tidak mampu membayar, sehingga korban memaksa untuk menyita sepeda motor pelaku.

Baca Juga:

"Perselisihan pun memanas hingga pelaku A melakukan penusukan menggunakan pisau ke bagian bawah ketiak kiri korban," ungkap Kapolsek Rantau Alai IPTU Agus Masyudhi, Kamis (14/8).

Seusai kejadian, kedua pelaku melarikan diri ke arah Sungai Ogan.

Warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera melakukan pengejaran menggunakan perahu, dan berhasil mengamankan pelaku FS di rumah Kepala Desa Kandis II.

Baca Juga:

"Pelaku diserahkan kepada anggota kami yang tiba di lokasi," ujar Agus.

"Satu pelaku sudah diamankan, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran," sambung Agus.

Tak bisa bayar utang dan dipaksa serahkan motor, pria berinisial A (27) tusuk Median Akbar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Utang  bayar utang  penusukan  Ogan Ilir 
BERITA UTANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp