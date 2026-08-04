Tak Mau Meratapi Kekalahan, John Herdman Bidik Kemenangan Wajib atas Singapura

jpnn.com - JAKARTA - Kekalahan telak 0-3 dari Vietnam memaksa Timnas Indonesia menghadapi situasi sulit di Piala AFF 2026. Indonesia dibuat tak berdaya saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026). Gawang Indonesia dibobol Nguyen Van Vi dan Nguyen Hai Long pada babak pertama, sebelum Nguyen Xuan Son memastikan kemenangan telak tim tamu di babak kedua.

Hasil tersebut membuat Vietnam memuncaki klasemen Grup A dengan koleksi tujuh poin, unggul selisih gol atas Singapura yang berada di posisi kedua. Sementara itu, Indonesia harus turun ke peringkat ketiga dengan enam poin.

Situasi itu membuat laga tandang ke markas Singapura di Jalan Besar Stadium, Jumat (7/8/2026), berubah menjadi partai hidup-mati. Tim Merah Putih tidak memiliki pilihan lain selain meraih kemenangan jika ingin melanjutkan perjalanan di turnamen ini. Hasil imbang ataupun kekalahan akan mengakhiri langkah Indonesia di fase grup.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman pun langsung mengalihkan fokus ke laga penentuan melawan Singapura, yang kini menjadi satu-satunya jalan bagi Skuad Garuda untuk mengamankan tiket semifinal. Meski berada dalam tekanan, Herdman meminta para pemainnya tidak larut dengan kekecewaan.

Dia mengakui tim yang sedang dibangunnya masih berada dalam proses, sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai performa terbaik.

"Tim kami berani. Kami ingin bermain sepak bola, menekan lawan, dan membangun serangan dari belakang. Itu penting untuk proses perkembangan kami. Ini baru pertandingan keempat grup. Pemain ini bersama-sama dan baru pertandingan resmi kedua atau ketiga," ujar Herdman.

Kini, seluruh fokus Timnas Indonesia tertuju ke laga melawan Singapura.Herdman menegaskan anak asuhnya harus segera bangkit dan tetap bersatu demi menghadapi laga yang akan menentukan nasib Indonesia di Piala AFF 2026.

"Kami akan terus berkembang. Kami harus menerima pukulan ini. Kami tidak boleh membuang muka. Kami harus mengakui kesalahan, belajar darinya, dan tetap bersatu karena kami masih memiliki pertandingan besar berikutnya," tutup Herdman. (dkk/jpnn)