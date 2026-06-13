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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Mau Pulang dengan Tangan Kosong, Nova Arianto Ingin Timnas U-19 Rebut Juara Ketiga dari Kamboja

Sabtu, 13 Juni 2026 – 13:29 WIB
Tak Mau Pulang dengan Tangan Kosong, Nova Arianto Ingin Timnas U-19 Rebut Juara Ketiga dari Kamboja - JPNN.COM
Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto. Foto: PSSI.

jpnn.com - Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Kamboja dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF U-19 2026. 

Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Sumut, Sabtu (13/6/2026) sore WIB.

Seusai kegagalan melangkah ke final, Nova menegaskan pertandingan kontra Kamboja akan dimanfaatkan untuk melihat kemampuan seluruh pemain yang belum mendapat banyak menit bermain selama turnamen.

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Menurut Nova, laga perebutan tempat ketiga bukan sekadar formalitas. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skuad Garuda Muda sekaligus menguji kedalaman tim.

"Di pertandingan perebutan juara tiga dan empat ini, kami akan mencoba pemain yang belum tampil sebelumnya," kata Nova.

Pelatih berusia 46 tahun itu mengisyaratkan akan melakukan rotasi besar-besaran. Sejumlah pemain lapis kedua berpeluang tampil sejak menit awal guna menunjukkan kualitas mereka di level internasional.

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Nova menilai turnamen ini menjadi momentum penting untuk melihat perkembangan seluruh pemain. 

Untuk itu, dia ingin memastikan setiap anggota skuad mendapat kesempatan membuktikan kemampuan sebelum menutup perjalanan Indonesia di Piala AFF U-19 2026.

Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Kamboja dalam laga perebutan juara ketiga Piala AFF U-19 2026. Pelatih Nova Arianto akan merotasi pemainnya.

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TAGS   Timnas U-19  Nova Arianto  Timnas U-19 Indonesia  Piala AFF U-19 
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