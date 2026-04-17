Tak Mau Setengah-Setengah, PSSI Incar Tim Elite Dunia di FIFA Matchday November

jpnn.com, JAKARTA - PSSI sedang mencari calon lawan kelas dunia untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2026. Ketua Umum Erick Thohir ingin momentum ini dimanfaatkan maksimal sebagai panggung uji nyali sebelum Garuda terbang ke ajang sesungguhnya.

FIFA Matchday pada 9-17 November tak lagi dipandang sebagai sekadar agenda rutin. PSSI mengincar duel berlevel tinggi, melawan tim elite global, demi mengangkat standar permainan Timnas Indonesia sekaligus mengukur kesiapan menghadapi Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Erick memberi sinyal jika Indonesia ingin kembali menciptakan laga kelas dunia di kandang sendiri.

“Harapannya November ada tim besar yang bisa datang. Kita ingin pertandingan yang benar-benar kompetitif,” ujarnya.

Ambisi ini mengingatkan publik pada momen saat Timnas Argentina datang ke Jakarta pada 2023. Meski tanpa Lionel Messi, laga itu tetap menghadirkan aura bintang dunia, dari Cristian Romero hingga Alejandro Garnacho. Laga tersebut juga menjadi tolok ukur penting bagi kualitas skuad Garuda.

Kini, PSSI ingin mengulang bahkan melampaui momen tersebut. Targetnya bukan sekadar mendatangkan nama besar, tapi memastikan pertandingan benar-benar memberi tekanan dan pengalaman level tinggi bagi pemain Indonesia.

Namun jalan menuju laga impian itu tak mudah. Mantan Presiden Inter Milan itu menyebut PSSI masih menjajaki tim mana yang bersedia datang dan cocok secara jadwal serta kebutuhan teknis.

“Saya masih mencari siapa yang siap datang ke Indonesia. Kita dorong terus pertandingan-pertandingan yang kompetitif seperti kemarin lawan Bulgaria, itu saya rasa kompetitif," katanya. (dkk)