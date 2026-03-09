Tak Mau Terulang, Thom Haye Siapkan Reaksi Persib Bandung Saat Menjamu Persik Kediri

Senin, 09 Maret 2026 – 05:00 WIB

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandaingan Persib vs Persik akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Stadium, Senin (9/3/2026) malam.

Gelandang Persib Thom Haye memastikan timnya datang dengan semangat tinggi.

Pemain bernomor punggung 33 itu menyebut kondisi skuad Maung Bandung sangat siap menyongsong laga kandang kontra Persik.

Haye menilai rekan-rekannya memiliki motivasi besar untuk meraih hasil maksimal di hadapan Bobotoh.

Menurutnya, pengalaman pada pertemuan pertama menjadi pelajaran penting bagi Persib.

Saat bertandang ke Kediri, Maung Bandung harus puas berbagi angka setelah duel berakhir imbang 1-1.

"Kami melewati pertandingan tandang yang berat di pertemuan pertama, di mana pada akhirnya kami bisa meraih satu poin."