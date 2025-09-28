Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Tak Mengakui Agus Suparmanto, DPW PPP Sumsel Menegaskan Mardiono Ketum PPP 2025-2030

Minggu, 28 September 2025 – 19:46 WIB
Tak Mengakui Agus Suparmanto, DPW PPP Sumsel Menegaskan Mardiono Ketum PPP 2025-2030 - JPNN.COM
Suasana Muktamar X PPP yang dimulai pada Sabtu (27/9) di Ancol, Jakarta. Foto: Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPW PPP Sumatera Selatan Ahmad Palo menolak hasil Multamar X yang menyatakan Agus Suparmanto dari kubu Romahurmuziy atau Rommy menjadi ketum partai.

“Kami tidak mengakui ketua umum versi Muktamar X kubu Rommy, karena pelaksanaannya tidak sesuai AD/ART PPP," kata Ahmad Palo kepada awak media, Minggu (28/9).

Palo menyebut pihaknya hanya menerima hasil Muktamar X yang menyatakan Muhamad Mardiono menjadi Ketum PPP.

Baca Juga:

"Bagi kami, Muktamar X di Ancol inilah yang sah dan Bapak Mardiono itu ketua umum yang legitimate,” ujar anggota DPRD Sumsel itu.

Palo berharap kepemimpinan Mardiono periode 2025–2030 mampu memperkuat konsolidasi partai, sehingga memperluas basis dukungan di masyarakat.

Dia juga berharap Mardiono selama memimpin PPP ke depan bisa membawa partai lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2029.

Baca Juga:

“Harapan kami sederhana, PPP kembali solid, modern, dan dekat dengan umat. Itu kunci agar partai ini kembali diperhitungkan di kancah politik nasional,” jelasnya.

Senada, Ketua DPC PPP Way Kanan Lampung Herman hadir untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya Mardiono secara aklamadi di Muktamar X PPP.

Ketua DPW PPP Sumatera Selatan Ahmad Palo mengaku hanya menganggap sosok Muhamad Mardiono sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ketum ppp mardiono  Muktamar X PPP  Perpecahan PPP  Agus Suparmanto  PPP 
BERITA KETUM PPP MARDIONO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp