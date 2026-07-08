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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Mengandalkan Pemain Diaspora di Timnas U-17, Pelatih David Nascimento Beri Alasan

Rabu, 08 Juli 2026 – 21:43 WIB
Tak Mengandalkan Pemain Diaspora di Timnas U-17, Pelatih David Nascimento Beri Alasan - JPNN.COM
Pesepak bola Timnas Indonesia U-17 berjalan menuju pintu keberangkatan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2026). Timnas Indonesia U-17 berangkat menuju Arab Saudi untuk laga uji coba melawan tuan rumah dan mengikuti Piala Asia U-17 2026 pada 5-22 Mei 2026. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/foc.

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, David Nascimento, menegaskan dirinya tidak akan mengikuti tren memanggil pemain diaspora untuk memperkuat Garuda Muda.

Juru taktik asal Portugal itu memilih memaksimalkan potensi pesepak bola yang berlatih dan berkembang di kompetisi dalam negeri.

"Kami tidak berencana memanggil pemain diaspora. Kami akan mencari pemain yang bermain di sini, di Indonesia."

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"Kami tahu ada banyak pemain keturunan Indonesia di luar negeri," ujar David usai laga ujicoba melawan Malaysia U-17 di Stadion Manahan Solo, Selasa (7/7/2026).

Meski demikian, David tidak menutup mata terhadap kualitas pemain diaspora. 

Hanya saja, menurutnya, keberadaan mereka akan lebih tepat jika dimanfaatkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di level senior.

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"Saya pikir kami perlu memberikan kesempatan kepada anak-anak yang bermain di sini. Untuk tim utama saya pikir tidak apa-apa menggunakan pemain diaspora, tetapi untuk tim muda kami mencari pemain yang berlatih dan bermain di Indonesia," ucapnya.

David juga menegaskan kerangka utama skuad yang dimilikinya sudah cukup kuat. 

Pelatih Timnas U-17 David Nascimento mengungkapkan alasan tak memanggil pemain diaspora masuk dalam skuatnya. Ia menilai pemain diaspora tepat untuk senior.

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TAGS   Timnas Indonesia U-17  David Nascimento  pemain diaspora  Timnas Indonesia 
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