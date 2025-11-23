Tak Merasa Kesulitan Ketemu Anak-Anak Sarwendah, Jordi Onsu Tinggal Lakukan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jordi Onsu mengaku tak merasa kesulitan untuk bertemu dengan keponakannya.

Dia menyebut dirinya hanya perlu menghubungi Sarwendah untuk bertemu dengan keponakan-keponakannya.

"Enggak ada (kendala). Kalau ketemu ponakan ya segampang tinggal chatting saja ke bundanya, tanya ponakan di mana, les. Oh ya udah, berarti nanti malam baru bisa ketemu," ujar Jordi Onsu di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (20/11).

"Terus, kalau misalkan, 'Bun, ponakan di mana? Ada?' Pulang gereja main saja ke rumah. Oke, baru bisa. Segampang itu sih," imbuhnya.

Pria 32 tahun tersebut pun memaklumi ada kalanya mereka tak bisa bertemu karena jadwal keponakan-keponakannya yang padat.

Namun menurutnya, tak sulit untuk bisa bertemu dengan keponakan-keponakannya tersebut.

"Karena kan ponakan juga waktunya padat, pulang sekolah sore. Habis itu balet, habis itu ada banyak les bahasa begitu," ucap Jordi Onsu.

Sebelumnya, Ruben Onsu disebut dipersulit untuk bertemu dengan anak-anaknya selama dua bulan terakhir.